Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

La firma de servicio completo opera con 23 socios y más de 160 profesionales que prestan servicios a empresas locales e internacionales, unidades gubernamentales, organizaciones multilaterales e individuos. Regularmente reconocida por Chambers & Partners, The Legal 500 y IFLR1000, la oferta de servicios de la firma incluye proyectos corporativos y especiales, litigios, arbitrajes y resolución de disputas, trabajo y empleo, propiedad intelectual, minería y energía, telecomunicaciones, medios y tecnología, infraestructura, transporte y servicios públicos, e impuestos.

"Las firmas miembro y colaboradoras de Andersen Global aportan recursos y capacidades sustanciales a nuestros clientes", afirmó el socio gerente Joe Nathan P. Tenefrancia. "Nuestra visión y valores compartidos nos permitirán colaborar sin problemas y garantizar que nuestros clientes reciban un conjunto completo de servicios integrados a nivel mundial".

Mark Vorsatz, presidente de Andersen Global y CEO de Andersen, agregó: "Cruz Marcelo & Tenefrancia es una de las firmas de mejor reputación del país. Filipinas es un mercado integral a medida que continuamos cultivando una fuerte presencia en la región. Continuaremos mejorando nuestra plataforma en Asia con grupos de calidad que adoptan nuestros valores y refuerzan nuestra capacidad de brindar el mejor servicio de su clase".

Andersen Global es una asociación internacional de estudios miembro independientes, con autonomía legal, que incluye a profesionales de las áreas jurídica y fiscal de todo el mundo. Fundada en 2013 por la empresa miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global ahora cuenta con más de 9000 profesionales en todo el mundo y una presencia en más de 324 lugares a través de sus firmas miembro y colaboradoras.

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

