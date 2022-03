Comunicado de prensa de Business Wire: Advanced Clinical

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220308006382/es/

Dr. Andreas Amrein, Senior Vice President of Asia-Pacific (APAC) and Japan as well as Managing Director for Europe and Canada, Advanced Clinical (Photo: Business Wire)

El Dr. Amrein será fundamental para la expansión continua de la organización y el fortalecimiento de las operaciones actuales de Advanced Clinical en la región APAC, que incluye oficinas en Singapur, Australia y Japón. También supervisará las oportunidades de desarrollo y expansión para ubicaciones adicionales en Europa y Canadá, complementando la huella existente de la empresa, que incluye 10 oficinas en Europa, así como una oficina en Toronto, Canadá.

Con más de 20 años de experiencia en liderazgo internacional, el Dr. Amrein ha dirigido muchos equipos y organizaciones en más de 30 zonas geográficas, entre ellas, empresas Fortune 100 (Novartis, Abbott y Shire) y dinámicas empresas emergentes.

"Desde mi especialización en rápidas expansiones comerciales, lanzamientos, transformaciones, asociaciones y mucho más en Asia y en todo el mundo, espero aprovechar mis conocimientos para ayudar a Advanced Clinical a establecer aún más operaciones de calidad a nivel internacional", indicó el Dr. Amrein.

"Estamos entusiasmados de tener a Andreas en nuestro equipo mientras continuamos nuestra expansión a la región APAC y Japón", dijo Julie Ross, presidenta de Advanced Clinical. "Andreas será fundamental para acelerar el crecimiento del negocio a medida que diversificamos nuestros programas clínicos globales y elevamos nuestra estrategia clínica para los clientes y pacientes a los que servimos. Después de nuestra exitosa entrada en la región en 2021 combinada con aperturas adicionales de oficinas de APAC planificadas para 2022, Andreas ayudará sin duda a elevar nuestra presencia en las regiones de APAC, Europa y Canadá como líder mundial en investigación clínica, FSP y servicios de recursos estratégicos".

Acerca de Advanced Clinical

Advanced Clinical es una organización de recursos estratégicos y desarrollo clínico comprometida con brindar una mejor experiencia clínica durante el proceso de desarrollo de fármacos. Nuestro objetivo es mejorar las vidas de todos aquellos afectados por la investigación clínica, abordando cada oportunidad con previsión, carácter, resiliencia e innovación. Con base en décadas de experiencia, ayudamos a nuestros clientes a lograr mejores resultados manteniendo conversaciones sinceras y anticipándonos a posibles problemas a través de nuestras soluciones personalizadas. Visite nuestro sitio web para obtener más información: www.advancedclinical.com.

