¿Cómo sigue el juego en Gran Hermano tras la eliminación de Devi? Los días claves

“Yo no me doy vuelta por conveniencia, es porque no comparto las formas con Eugenia y Selva. Pude llegar lejos sin pinchar a nadie ni sacando de contexto. Es el mensaje que quise dar desde el 2 de diciembre. Yo demostré que no pago con la misma moneda cuando me dan golpes bajos, elijo no hacerlo y no es fácil mantener la cordura en esta casa”, declaró el correntino en el confesionario antes de irse. “Ojalá les sirva de algo. Acá hay gente que sabe cómo me manejé con ellas. Afuera se darán cuenta”, les dijo de frente.

Junto a Juan Pablo se fueron Jaime y Bartolo, sus perros.

FUENTE: con información de telefé