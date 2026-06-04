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PULPO PROMPT

¿Cómo le irá a la Celeste en el Mundial? Empresa uruguaya de tecnología se lo preguntó a la inteligencia artificial

Todos los modelos de inteligencia artificial predijeron quién será el campeón y todos coincidieron.

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La empresa Promtior realizó un experimento práctico para comparar cómo responden los distintos modelos de inteligencia artificial ante una tarea compleja, y simuló el resultado del Mundial de Fútbol.

El CEO de Promtior, Emiliano Chinelli, explicó que se logró una planificación y una argumentación bastante lógica de los distintos modelos de quién va a ser el próximo campeón del mundo. Se testeó los sesgos de cada herramienta y se vio el proceso de razonamiento para alcanzar los resultados.

"Argentina es el gran ganador, preferido por todos los modelos", afirmó. En tanto, para Open IA y para Grok de Elon Musk, "somos la decepción del torneo". Gemini de Google le da a Uruguay mejores resultados y prevé un empate en el partido con España en la fase de grupos.

Foto: Subrayado.
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El proyecto, que nació en el laboratorio de la empresa, fue definido como el Pulpo Prompt. "Pensar que hace diez años le preguntábamos a un pulpo (por el Pulpo Paul) los resultados del mundial y ahora se lo hacemos a la inteligencia artificial", indicó.

El CEO de Promtior habló del estado del desarrollo de la inteligencia artificial en Uruguay y destacó el posicionamiento del país en la región.

Emiliano Chinelli aseguró que Uruguay está "un paso adelante" junto con Chile. Los expertos visualizan avances en el uso personal de herramientas generales y que a nivel institucional, las grandes organizaciones la usan y están invirtiendo en profundizar ese camino.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

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