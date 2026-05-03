Vecinos de Maldonado se movilizan y reclaman por cortes de energía que se reiteran desde hace diez años, denuncian

Vecinos de Maldonado se movilizaron pidiendo soluciones por reiterados cortes de energía. Según vecinos, hace diez años que se vienen haciendo reclamos.

"Estamos teniendo muchos problemas con microcortes que algunos son baja tensión y otros sobretensión. La semana pasada tuvimos 15 en el día. Al día siguiente 10 en el día. El reclamo se le viene haciendo de hace diez años y no encontramos respuestas", dijo Gerardo Ramírez, uno de los vecinos.

Las zonas afectadas son La Capuera, Pejerrey, Ocean Park y Sauce de Portezuelo.

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Los vecinos están juntando firmas, para presentar una carta el martes.

"Ellos han tenido una respuesta de que van a cambiar la central en Piriápolis, para reforzarlo con lo del aeropuerto, pero del dicho al hecho hay un trecho", añadió el hombre.

Claudia Kussman, vecina, contó que se les queman aparatos electrónicos por efecto de los cortes.

"En oportunidades ha venido hasta 316 de vuelta. Los aires se prenden y se apagan. Este año se me quemó uno. El año anterior me quemó un lavarropas. No hay como reclamar. Los transformadores son viejos y no dan para la cantidad de gente que estamos viviendo", subrayó.