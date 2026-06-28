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Comienza este lunes cumbre del Mercosur en la que Uruguay recibe presidencia pro tempore del bloque

El miércoles, es el encuentro bilateral entre el presidente Orsi y su homólogo chileno, José Antonio Kast, en Uruguay.

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La cumbre del Mercosur inicia este lunes, en Asunción, con la reunión de cancilleres del bloque y sigue el martes con el encuentro de los jefes de estado en el centro de convenciones de Conmebol.

La reunión coincide con el 35 aniversario de la firma del tratado de asunción y luego está previsto un informe de la presidencia pro tempore de Paraguay.

En la ocasión, el presidente Yamandú Orsi asumirá la presidencia del bloque que le será entregada por su par paraguayo, Santiago Peña.

AFP
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Sobre la una de la tarde está previsto el discurso oficial de Orsi como presidente pro tempore del Mercosur.

Además, en el encuentro estarán presentes los presidentes de argentina Javier Milei, de Brasil Lula da Silva y de Bolivia, Rodrigo Paz.

Entre los temas se abordará la instrumentación del acuerdo con la Unión Europea y el establecimiento de cuotas para el ingreso de los productos. Así como la situación en Venezuela producto de los terremotos que afectaron al país.

Como invitados asistirán el presidente chileno José Antonio Kast y el ecuatoriano Daniel Noboa.

El chileno llegará a Uruguay el próximo miércoles para mantener un encuentro bilateral con el presidente Orsi.

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