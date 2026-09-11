Comenzó la Expo Prado 2026 hasta el 20 de setiembre; Fratti lamentó la ausencia de aves por la gripe aviar

La edición número 121 de la Expo Prado se realizará del 11 al 20 de setiembre, con la exhibición de los mejores ejemplares de la ganadería y los avances de tecnología en maquinaria agrícola.

Cientos de ovinos, bovinos y equinos estarán en exposición a excepción de las aves. Este año, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) suspendió la muestra de estos animales, como parte de las medidas adoptadas tras la declaración de la emergencia sanitaria nacional por gripe aviar.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, lamentó la ausencia de las aves en la exposición de este año, con las consecuentes pérdidas para los productores que se preparan todo el año para la muestra.

Seguí leyendo Elecciones en sindicato de INAU e INISA con 62% a lista mayoritaria

Tras el caso de gripe aviar en Colonia, que obligó al sacrificio de 74 aves, el jerarca espera que en un mes se pueda retomar la actividad en el sector. "Es muy difícil que pase eso", respondió a la posibilidad de que el virus llegue al sector comercial.

Durante la semana, se podrán visitar más de 650 stands, institucionales y comerciales. Además de pabellones internacionales con muestras culturales y gastronómicas de diferentes países.

También se realizarán los tradicionales remates de ganadería y la calificación de las mejores razas a cargo de jurados especializados.

Entre las actividades, se realizará un reconocimiento a las mujeres rurales con el 4º Encuentro nacional de tejedoras y la 4ª edición de Diálogos y saberes de las mujeres rurales en el agro.

También habrá concurso y demostración de guasquería y platería criolla.

En el ruedo, se hará el 5º Encuentro de tropillas, con delegaciones de todo el país, entre otras actividades.

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, calificó la edición de la Expo Prado de este año como "histórica", porque se realizará con los tres galpones de la Rural a nuevo como en 1913. Se refirió a la realidad del sector, donde destacó los precios internacionales de la carne y manifestó la preocupación para la agricultura por los pronósticos de El Niño y los altos costos de la lechería.

Son muchos los productores rurales que llegan de todo el país al Prado y preparan a los animales para competir en las distintas categorías.

En Plaza Prado, habrá una nutrida grilla de recitales en vivo y en el resto del predio también habrá escenarios simultáneos en diferentes stands con muestras de danza y más música.

La venta de entradas ya está disponible. Para el acceso de lunes a viernes, la entrada general cuesta $ 350 para quienes la compren por la web o en red de cobranzas. Para quienes la adquieran en boleterías del predio, el ticket asciende a $ 400.

Los días sábados y domingos los valores son de $ 400 y $ 450, respectivamente.

Además, todos los escolares y menores de 10 años pueden ingresar de forma gratuita.

Mientras que los mayores de 65 años tendrán su ingreso bonificado los días lunes y martes, abonando $ 260 por la entrada.