RECIBÍ EL NEWSLETTER
LAS FOTOS

Comenzó el Mundial 2026 con shows musicales en el estadio Azteca: de "Dai Dai" a la voz de Andrea Bocelli

El espectáculo se desarrolló sobre una lona que cubrió todo el terreno de juego del Azteca, que alberga por tercera vez el partido inaugural de un Mundial, después de 1970 y 1986.

Inauguración del Mundial 2026. Foto: AFP

Inauguración del Mundial 2026. Foto: AFP

Inauguración del Mundial 2026. Foto: AFP

Inauguración del Mundial 2026. Foto: AFP

Inauguración del Mundial 2026. Foto: AFP

Inauguración del Mundial 2026. Foto: AFP

Inauguración del Mundial 2026. Foto: AFP

Inauguración del Mundial 2026. Foto: AFP

Inauguración del Mundial 2026. Foto: AFP

Inauguración del Mundial 2026. Foto: AFP

Shakira volvió al escenario del Mundial. "Dai Dai" retumbó en el mítico estadio Azteca de Ciudad de México en la culminación de una corta ceremonia de apertura que antecedió el partido inaugural del torneo de 2026, entre el anfitrión y Sudáfrica.

La colombiana interpretó el tema mundialista junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy, constataron periodistas de la AFP. Encabezaba una coreografía junto a bailarines vestidos de ropa deportiva.

Shakira antes presentó el himno "Waka Waka (This Time for Africa)" en Sudáfrica 2010.

presentaron trajes de la seleccion y la disenadora gabriela hearst destaco uso de lana como producto nacional de lujo
Seguí leyendo

Presentaron trajes de la Selección y la diseñadora Gabriela Hearst destacó uso de lana como "producto nacional de lujo"

La ceremonia de unos 15 minutos arrancó con un "Bienvenidos a México" en una coreografía que contó con personajes caracterizados como Moctezuma que daban la bienvenida a los pueblos del mundo y mujeres en trajes de danza típica.

También participaron bailarines vestidos de dorado -con balones de oro en las manos- que bordeaban el escenario, que tenía un gran trofeo como el mundialista en el medio.

El espectáculo se desarrolló sobre una lona que cubrió todo el terreno de juego del Azteca, que alberga por tercera vez el partido inaugural de un Mundial, después de 1970 y 1986, y está repleto con los casi 81.000 asientos que tiene de capacidad ocupados.

Los primeros en presentarse fueron la banda mexicana Maná, con su clásico "Oye mi amor". Los acompañaron los bailarines con los trajes indígenas moviendo los vistosos penachos en movimientos rockeros.

El cantante pop venezolano Danny Ocean, la agrupación Los Ángeles Azules y J Balvin también se presentaron.

El público coreaba las canciones. Fuegos artificiales salían del escenario dorado.

"¡Viva México!", gritaron más de una vez hasta después de los fuegos que llenaron el arco exterior con colores verde, blanco y rojo de la bandera mexicana al culminar la ceremonia.

El tenor italiano Andrea Bocelli interpretó el himno oficial del Mundial, titulado "DNA", una mezcla de ópera y música electrónica.

Mientras se realizaba la inauguración, en distintos puntos del sur de Ciudad de México se registraban manifestaciones de distintos grupos sociales, en su mayoría de familiares de desaparecidos y maestros en huelga.

Los activistas se empezaron a reunir desde temprana hora con la intención de acercarse al Azteca, pero en su camino se toparon con fuertes despliegues policiales que los mantienen lejos del coloso deportivo, sin impedir la llegada de los aficionados.

Temas de la nota

Lo más visto

Pablo Lotito y Angelina Ferreira. Foto: archivo
MINISTERIO DEL INTERIOR

Jefe de Policía de Montevideo y directora de la Guardia Republicana fueron removidos de sus cargos
MARCHA POR RAMBLA PORTUARIA

Movilización de camioneros en Montevideo: "No a la guía o vamos a seguir parados", dicen los manifestantes
FEDERACIÓN URUGUAYA DE LA SALUD

FUS presentará denuncia penal contra exsecretario general Jorge Bermúdez por manejo irregular de fondos
En josé pedro varela

"Presidente, ¿me hace el six seven?": el meme viral al que se sumó Orsi ante el pedido de un niño
EL DETALLE DE CADA PARO

Sindicato de profesores de Secundaria de Montevideo anuncia paros zonales y un paro general de 24 horas

Te puede interesar

Imputaron y enviaron a prisión al joven de 18 años que mató a un hombre de 57 que se masturbaba frente a niños video
HABÍA SIDO DECLARADO INIMPUTABLE

Imputaron y enviaron a prisión al joven de 18 años que mató a un hombre de 57 que se masturbaba frente a niños
Movilización de camioneros en Montevideo: No a la guía o vamos a seguir parados, dicen los manifestantes video
MARCHA POR RAMBLA PORTUARIA

Movilización de camioneros en Montevideo: "No a la guía o vamos a seguir parados", dicen los manifestantes
Inauguración del Mundial 2026. Foto: AFP
LAS FOTOS

Comenzó el Mundial 2026 con shows musicales en el estadio Azteca: de "Dai Dai" a la voz de Andrea Bocelli

Dejá tu comentario