Comenzó el escrutinio final: aparecieron varios objetos raros en sobres de votación del balotaje 2024

"Ese tipo de cosas no nos llegó porque ya viene anulado de la mesa y nadie lo recurre porque se da cuenta de que es irrecurrible, pero sí me lo comentaron, yo no lo vi".

El escrutinio final comenzó este martes en Montevideo. En el proceso se chequearán primero los votos anulados, luego los votos en blanco y finalmente los observados.

La presidenta de la Junta Electoral, Mary López, explicó a Subrayado que hay 14 mesas escrutadoras de votos en las cuales trabajan funcionarios electorales y un delegado de cada partido político.

"Se abren las urnas y se revisa. Lo que se transmitió en la noche del domingo y se corrobora de que es así y luego se muestran a los delegados los votos anulados y los votos en blanco" Y agregó: "En algún caso donde algún delegado piense de que un voto fue anulado de forma equívoca entonces pueden recurrir".