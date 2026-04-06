Comenzaron los talleres de Fundación Cosechando Esperanzas con oportunidades laborales a más de 80 jóvenes de Inisa

Este lunes, comenzaron los talleres de la Fundación Cosechando Esperanzas a través de los cuales más de 80 jóvenes del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ( INISA ) accederán a oportunidades laborales.

El histórico dirigente sindical, Richard Read , promotor de la iniciativa, explicó que en el inicio de los talleres se le dieron a los adolescentes las pautas para actuar y trabajar juntos. Habló de respeto y los compromisos que tienen que asumir.

"Cuando salgan en libertad, de acuerdo a cómo hayan transitado los talleres con nosotros, con una evaluación muy precisa de adhesión, de disciplina, de respeto, de asistencia, serán evaluados y luego recomendados para uno de los tantos empleos que ya tenemos, gracias a más de 15 empresas importantes del país que apoyaron y creyeron en esta idea y este proyecto; tenemos más de cien puestos de trabajo", explicó.

Read manifestó gran expectativa por emprender en este proyecto y afirmó que dejó de lado todas las propuestas políticas que le ofrecieron el año pasado. "Es el proyecto que abrazo, quizás en mis últimas instancias de militancia, ya no tengo dos días, ya soy bastante grande, pero lo abracé porque creo que hay que dar una oportunidad a estos chiquilines que cometieron un error", afirmó.

La iniciativa de la Fundación Cosechando Esperanzas busca evitar la reincidencia que es de más del 70% en los primeros días que recuperan la liberad. "Tienen que volver a la sociedad y no se vuelve con una aspiración solamente de deseo, se vuelve trabajando sobre la educación y el empleo; es el trabajo el que dignifica", sostuvo.