Comedores: Pereira cuestionó indignación selectiva del gobierno; García dijo que hay que ser coherentes

Según Pereira, la dirección general de Primaria comunicó que entre el 21 y el 23 de setiembre eran días no hábiles, por lo tanto no se brindaría prestaciones ni tickets para sustituir a la alimentación de los niños en los centros escolares. "Hay integrantes del gobierno y la coalición que tienen indignación selectiva, se rompen las vestiduras cuando los comedores no funcionan en una medida de paro y las suspenden tres días consecutivos por una decisión administrativa", dijo.