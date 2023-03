Colorados presentan más de 30 modificaciones al proyecto de reforma jubilatoria, este viernes

“Tenemos algunos tiempos que nos van apremiando, pero seguramente ya mañana viernes 24 vamos a integrar estas modificaciones, el lunes vamos a tener una reunión nuevamente con el Poder Ejecutivo, para que nos dé el visto bueno y en definitiva veamos cuáles son las que quedan y cuáles no”, indicó el diputado.

Además, los colorados hicieron una propuesta concreta sobre la Caja Notarial. Con esto, buscan "establecer un período ventana durante cinco años para poder estudiar la situación económico financiera de la caja. El Poder Ejecutivo recibió esa propuesta. En principio no serían cinco años, sino tres años, para luego decidir si se incluye o no a la Caja Notarial dentro del sistema mixto que está proponiendo este proyecto de ley".

El diputado Martín Sodano de Cabildo Abierto expresó que hasta el momento la coalición no llegó a un acuerdo en el contenido de la reforma jubilatoria. De seguir así, esto empujaría a la votación de una prórroga.

"Si no se consigue la comunión de esas posturas, no va a haber un acuerdo todavía o sea que no va a haber proyecto al cual votar y ahí habrá que votar una prórroga a la comisión porque se vence el 31 de marzo", dijo.

El legislador detalló qué puntos son excluyentes según su fuerza política: "Uno de los fundamentales es el tema para el salario básico jubilatorio, bajar la edad promedio, que se calcula hoy en los 25 años. Cabildo pretende bajarlo a 15. Otro es las inversiones de las AFAP en el extranjero. Cabildo está en contra. Y hay un par más de artículos a cuales considerar, pero que hoy en día, los fundamentales para Cabildo serían estos".

SODANO ACUERDO

Por su parte, el diputado blanco, Juan Martín Rodríguez, dijo que esperan tener el texto el lunes como plazo máximo, para poder evaluarlo. Desde el Partido Nacional esperan que el proyecto ingrese el miércoles a Diputados.