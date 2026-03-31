Colonización compró un campo de 900 hectáreas en Paysandú y prevé adquirir dos más

Alejandro Henry Rodríguez, Colonización.

El Instituto Nacional de Colonización compró un campo de 900 hectáreas en el centro del departamento de Paysandú y proyecta sumar otras dos áreas linderas para ampliar la superficie total a unas 2.500 hectáreas.

La compra implicó una inversión de 2,6 millones de dólares.

Según explicó Alejandro Henry Rodríguez, presidente del Instituto, el objetivo es transformar el predio en un campo de recría.

“Es toda una oportunidad para generar un campo de recría enfocado en vacunos y lanares. Pero todo eso va a ser un proceso de discusión, hoy estamos recién adquiriendo”, señaló este lunes.