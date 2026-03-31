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USD 2,6 millones

Colonización compró un campo de 900 hectáreas en Paysandú y prevé adquirir dos más

La inversión es de 2,6 millones de dólares y el objetivo es destinarlo a recría, dijo el presidente del Instituto de Colonización.

Alejandro Henry Rodríguez, Colonización.

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La compra implicó una inversión de 2,6 millones de dólares.

Según explicó Alejandro Henry Rodríguez, presidente del Instituto, el objetivo es transformar el predio en un campo de recría.

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“Es toda una oportunidad para generar un campo de recría enfocado en vacunos y lanares. Pero todo eso va a ser un proceso de discusión, hoy estamos recién adquiriendo”, señaló este lunes.

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