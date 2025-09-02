Colonia: muere un hombre de 77 años tras el incendio de su casa en Nueva Helvecia

Un hombre de 77 años falleció en la pasada madrugada tras el incendio de su casa en Nueva Helvecia, Colonia.

El fuego en la vivienda comenzó a la hora 3 y los bomberos lograron apagar las llamas casi tres horas más tarde debido a la magnitud del incendio.

Finalmente en una de las habitaciones hallaron el cuerpo del hombre. Según el informe primario al que accedió Subrayado, el hijo de la víctima logró salir de la casa y debió ser atendido por inhalación de humo.

Temas de la nota Colonia

hombre

incendio

Nueva Helvecia