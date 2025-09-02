RECIBÍ EL NEWSLETTER
INCENDIO DE VIVIENDA

Colonia: muere un hombre de 77 años tras el incendio de su casa en Nueva Helvecia

El cuerpo del hombre fue hallado dentro de una habitación, después que los bomberos apagaron el incendio. Su hijo pudo escapar de las llamas y fue atendido por inhalación de humo.

incendio-colonia-setiembre-2

El fuego en la vivienda comenzó a la hora 3 y los bomberos lograron apagar las llamas casi tres horas más tarde debido a la magnitud del incendio.

Finalmente en una de las habitaciones hallaron el cuerpo del hombre. Según el informe primario al que accedió Subrayado, el hijo de la víctima logró salir de la casa y debió ser atendido por inhalación de humo.

choque frontal entre camionetas dejo dos muertos en ombues de lavalle, colonia
Choque frontal entre camionetas dejó dos muertos en Ombúes de Lavalle, Colonia
