Colombianos en Uruguay realizan una campaña para enviar donaciones por el terremoto

La organización Colombianos Unidos en Uruguay realizará una campaña de recolección de donaciones para enviar a las familias afectadas por el terremoto en su país del pasado 10 de agosto.

Reciben las donaciones en Carlos Anaya 2897, el 16, 17 y 18 de setiembre. En el horario de 9:00 a 17:00 horas.

"Para la población solicitamos básicamente silla de ruedas, toallitas húmedas, pañales para adultos, para niños, alimentos para perros, para gatos, mascarillas, guantes e insumos médicos", detalló Tania Sabalza, integrante de la organización.

"Seguimos necesitando las ayudas", remarcó y aclaró que la recolección durará unos tres años.

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