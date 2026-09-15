La organización Colombianos Unidos en Uruguay realizará una campaña de recolección de donaciones para enviar a las familias afectadas por el terremoto en su país del pasado 10 de agosto.
Colombianos en Uruguay realizan una campaña para enviar donaciones por el terremoto
"Seguimos necesitando las ayudas", dijo Tania Sabalza, una colombiana que vive en Uruguay.
Reciben las donaciones en Carlos Anaya 2897, el 16, 17 y 18 de setiembre. En el horario de 9:00 a 17:00 horas.
"Para la población solicitamos básicamente silla de ruedas, toallitas húmedas, pañales para adultos, para niños, alimentos para perros, para gatos, mascarillas, guantes e insumos médicos", detalló Tania Sabalza, integrante de la organización.
Seguí leyendo
Municipio de Santa Lucía prepara plan de contingencia ante el fenómeno de "el niño"
"Seguimos necesitando las ayudas", remarcó y aclaró que la recolección durará unos tres años.
Temas de la nota
Lo más visto
PROGRESO
Siniestro laboral fatal: la víctima quedó atrapada debajo de un auto en un taller mecánico
montevideo rural
Intendencia de Montevideo compró frutas y verduras a productores rurales para abastecer ollas populares
A DISPOSICIÓN DE FISCALÍA
Detuvieron al joven de 19 años que apuñaló a una compañera de clase en Facultad de Medicina
¿GUERRA DESDE EL ESPACIO?
Estados Unidos anunció que tiene armas en el espacio y de inmediato respondieron desde China y Rusia
decretaron el "apagón analógico"
Dejá tu comentario