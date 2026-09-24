Codicen convoca reunión de urgencia con el MEC para modificar ley que habilita a niños a no ir a centros educativos

Luego de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) fallara a favor de la educación en hogares en el caso de Menonitas, ANEP convocó una reunión de urgencia con las autoridades del Ministerio de Educación, para buscar modificar la ley que permite que los niños no asistan a centros educativos.

En este caso se recorrió todo el proceso judicial", explicó el presidente del Codicen, Pablo Caggiani. La reunión es para "que este tipo de situaciones no se den y se garantice que todas las niñas, niños y adolescentes estén en el sistema educativo, ya sea público o privado en sus más diversas modalidades".

"Lo que me parece es que hay un consenso bastante amplio en el sistema político, de que Uruguay debe mantener eso que tiene hace 150 años de la obligatoriedad de asistir a la educación, porque no solo nos enseñan los saberes necesarios para ser ciudadano, sino que aprendemos a vivir con otros", explicó.

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El legislador del Partido Colorado, Robert Silva, apoyó la iniciativa del Codicen y recordó que ya había presentado un proyecto similar.

"Francamente creo que la obligatoriedad va unida a la necesidad de concurrir al centro educativo, por cuestiones de socialización, de desarrollo cognitivo y emocional con pares, con gente de la misma edad, por protección de los derechos de los menores, pero además por el pleno ejercicio de la libertad, el convivir con otros, con los diferentes, con los que piensan de otra manera", indicó Silva.

El comunicado de Fenapes

Fenapes emitió un comunicado criticando el fallo de la Suprema Corte de Justicia y reafirmo su compromiso por la derogación del articulo que permite el estudio en hogares.