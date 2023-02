Codicen analizará audio que pedía intervenir teléfonos a docentes de un liceo, dijo Robert Silva

Afirmó que no le consta que haya una conducta como a la que se refirió el policía en el audio.

"De haberse concretado alguna acción, o el propio hecho de lo que dicen los audios, es condenable (...) Será la Justicia la que indique los pasos que se deben seguir", expresó Silva. "No me consta pero si fuera así, no es ese el mecanismo", insistió.

En el sindicato de profesores de Secundaria, Fenapes, el contenido del audio causó consternación y, según señalan, también afectación psicológica a docentes y alumnos del liceo 41.