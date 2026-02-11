Club Atlético Los Gorriones hace historia y Fiat Uruguay acompaña en su éxito

El Club Atlético de baby fútbol Los Gorriones , de Montevideo, vive un momento histórico tras concretar el ascenso de la división D a la división C y consagrarse campeón de la Copa AUF 2025 , coronando una temporada inolvidable para la institución.

Fiat Uruguay celebra con orgullo este éxito ya que, desde hace 8 años, en un marco de Responsabilidad Social Empresaria, Grupo Sevel con su marca Fiat, colabora con el club tanto para sus fines deportivos como sociales.

La división representativa del club tuvo un desempeño destacado a lo largo del año, demostrando compromiso, trabajo en equipo y un fuerte sentido de pertenencia, valores que identifican a Los Gorriones desde sus orígenes (así como también a su sponsor Sevel). El ascenso es el resultado de un proyecto deportivo sostenido, que apuesta a la formación integral de los niños y al crecimiento constante dentro del baby fútbol uruguayo.

La consagración en la Copa AUF 2025 reafirma el gran nivel alcanzado por el plantel y el cuerpo técnico, y representa un orgullo no solo para el club, sino también para las familias, hinchas y el barrio que acompañan día a día este proceso.

Desde la institución se destacó el esfuerzo de los jugadores, entrenadores, colaboradores y dirigentes, así como el apoyo permanente de las familias, fundamentales para alcanzar estos logros deportivos.

Como reconocimiento al apoyo de Fiat en todos estos años aportando y sumando al crecimiento de la institución, su presidente Oscar Sánchez, el gerente deportivo Fernando García y el jugador Alejandro Furia (quien actualmente se desempeña como lateral derecho en la división Gorriones), visitaron las oficinas de la marca y llevaron con orgullo la Copa ganada. Fueron recibidos por el gerente comercial de Fiat Martín Cervini, el gerente regional de Stellantis Latam José Guilherme Torezim, y la gerente de marketing Gabriela Coletto.