Clemente Estable reclama más presupuesto para la investigación científica

“En el caso de las inversiones incluye todo lo que sería compra de equipamiento científico, informático, reparaciones edilicias, mobiliario, etc. El monto son 10 millones de pesos, no llega a cubrir ni la tercera o cuarta parte de lo que hoy se considera un equipo de mediano o alto porte en la investigación de ciencias biológicas”, dijo Pablo Zunino, director del Clemente Estable.

Pero no es la única luz roja hay otros puntos que debilitan el trabajo científico. Siguiendo el decreto 90/2020 el proyecto no prevé la cobertura de 14 vacantes y ademas no hay lugar para investigadores jóvenes.

“Pedimos ampliar la capacidad para contratar jóvenes investigadores porque sino tenemos ese punto la institución los puede perder y los va a perder seguramente el país. Jóvenes formados integralmente por el país, cuya pérdida nos afecta”.

El instituto dependiente del Ministerio de Educación y Cultura llevó el planteo a la comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, donde según Zunino hubo muy buena receptividad.

Desde el oficialismo se reconoció que el clemente estable es “la cenicienta del mundo científico” y se buscará la forma de buscar soluciones.

“Somos de los que creemos que tenemos que encontrar recursos a un Estado que está gordo y ha malgastado. El Ministerio de Cultura tiene mucho rubro para cortar y transferir. Para nosotros el Clemente Estable es una prioridad”, señaló Sebastián Da Silva, senador del Partido Nacional.