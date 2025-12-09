Cinco personas fueron arrastradas y murieron por un golpe de mar en una piscina natural en Tenerife

Al menos cinco personas murieron en España a causa del fuerte oleaje de los últimos días en Tenerife.

Un pescador italiano de 27 años murió este martes en Lanzarote después de ser arrastrado por el mar en la zona de Los Charcones, en Yaiza.

El joven había sido rescatado a 500 metros del punto donde cayó al agua, pero no logró sobrevivir tras su traslado en helicóptero al hospital.

Su acompañante, también italiano, pudo salir por sus propios medios y está fuera de peligro.

Esta es la quinta víctima mortal por el fuerte oleaje que golpea a Canarias desde el domingo.

El día anterior, en Los Gigantes, en Tenerife, un golpe de mar sorprendió a siete personas: tres murieron en el acto, una mujer fue reanimada y trasladada en estado crítico, pero falleció horas después; otra persona fue rescatada con vida y una más continúa desaparecida.

La zona estaba precintada y vallada desde que se activó la prealerta por fenómenos costeros.

El Gobierno de Canarias mantiene vigente esa prealerta y ha reiterado a la población que extreme precauciones, respete cierres y siga las recomendaciones de autoprotección ante un mar especialmente peligroso.

Solo en los primeros once meses del año, 60 personas han muerto ahogadas en el archipiélago, según datos de la asociación 1500 KM de Costa.