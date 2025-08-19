Cinco imputados en Cerro Largo por el caso de irregularidades con libretas de conducir: dos van a prisión

Cinco personas fueron imputadas por irregularidades con libretas de conducir en Cerro Largo . Tres son funcionarios municipales y otros dos, particulares.

Los delitos son asociación para delinquir, cohecho calificado y falsificación de documento público, informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.

Hay dos de los imputados que deberán aguardar los avances de la investigación en prisión preventiva (una funcionaria y un particular) y tres ( dos funcionarios municipales y un particular), con arresto domiciliario. En todos los casos, es por 180 días.

Este martes, el jefe de Policía de Cerro Largo informó que hubo otras nueve detenciones en este caso. Entre estos, cuatro son funcionarios.

La investigación comenzó en Noblía y también se realizaron allanamientos en Aceguá y Fraile Muerto.

Por su parte, el intendente de Cerro Largo, Christian Morel, resolvió separar del cargo de forma provisoria al actual director de la Policía Municipal, que en el gobierno anterior fue alcalde de Noblía. Esto se debe a que durante su alcaldía se dieron las maniobras irregulares con libretas de conducir. La decisión, dijo, la tomaron "en conjunto" y será por el tiempo que lleve la investigación.