Cinco canciones que reivindican la lucha y los reclamos de las mujeres

Quiero hacer un poco de ruido, levantar mi voz,

Sí, quiero gritar y gritar.

“Roar” de Katy Perry, es un ejemplo de empoderamiento femenino. Sus mensajes reivindicativos quedan reflejados a través de los versos de su canción:

"Me dominaste, pero me levanté. Prepárate porque he tenido suficiente (…) porque soy una campeona y me vas a oír rugir. Más alto, más fuerte que un león".

“Perfect” de Aretha Franklin. Esta canción, que tantas veces ha entonado la reina del soul, es considerada al día de hoy un himno feminista. Pero no siempre fue así, y es que en sus inicios, estaba pensada para ser cantada exclusivamente por hombres. Aretha decidió poner melodía a las quejas silenciosas de las mujeres de la época.

“Flowers” de Miley Cyrus, tiene una letra que se ha viralizado porque tras ella se esconde un mensaje para todas las mujeres, animándolas a empoderarse y ocuparse de su cuidado sin depender de una pareja.

“Boys will be boys” de Dua Lipa. La canción trata sobre los 'dolores de crecimiento' o los desafíos 'de lo que es ser mujer' en este mundo.

“Es natural volver a casa antes de que se ponga el sol

Y poner tus llaves entre tus nudillos cuando hay niños alrededor

¿No es gracioso cómo nos reímos para ocultar nuestro miedo

cuando no hay nada gracioso aquí?

La enferma intuición que nos enseñaron, para que no entremos en pánico

Escondemos nuestras valores, haciendo cualquier cosa para cerrarles la boca

Sonreímos para aliviar la tensión y no perder el control de la situación

Pero no hay nada gracioso ahora”.