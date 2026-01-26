Cifras de delitos: denuncias de rapiñas tuvieron pico de 30.641 en 2019 y cayeron a 15.656 en 2025

El Ministerio del Interior presentó en el mediodía de este lunes las cifras oficiales de delitos y denuncias correspondientes a 2025. El director del Área de Estadística y Criminología Aplicada, Diego Sanjurjo, informó que de los 15 indicadores que se analizan actualmente, en 13 se observa “una tendencia a la baja”.
Uno de esos indicadores es el de las rapiñas. Según los datos oficiales, en 2025 se registraron 15.656 denuncias, lo que representa una disminución del 10,5% respecto a 2024, cuando fueron 17.490. En comparación con 2020, la baja alcanza el 45,6%.
Las rapiñas habían llegado a un pico en 2019, con 30.641 denuncias. A partir de ese año, se observa una caída sostenida: en 2020 fueron 28.759; en 2021, 24.890; en 2022, 23.441; en 2023, 22.416; en 2024, 17.490; y en 2025, 15.656.
En términos de tasa, en 2019 se registraban 852,3 rapiñas cada 100 mil habitantes, mientras que en 2025 esa cifra descendió a 436,2.
“Tuvimos un descenso importante en el total de los delitos denunciados”, afirmó Sanjurjo durante la presentación. Sin embargo, aclaró: “Nadie en el Ministerio debe estar satisfecho porque los resultados tienen que ser mejores”. Mirá la presentación completa de las cifras en esta nota.
