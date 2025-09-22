RECIBÍ EL NEWSLETTER
la corte reconoció el ataque

Ciberdelincuentes afirman haber accedido a más de 620.000 registros de Corte Electoral, que reconoce el ataque

Los ciberdelincuentes indicaron que tienen números de identificación, datos de pasaportes y credenciales cívicas. La Corte Electoral reconoció el hackeo y realizó la denuncia penal.

hackeo-estafa-internet.jpg
forum-web-ciber-

La organización Birmingham Cyber Arms Ltd advirtió en su cuenta de X sobre un nuevo episodio de hackeo, presuntamente, a la información del Estado uruguayo.

El grupo de ciberdelincuentes, conocido como Tacuara, afirmó haber accedido a más de 620.000 registros de la Corte Electoral, entre ellos números de identificación, datos de pasaportes y credenciales cívicas.

En un comunicado publicado en su página web, la Corte Electoral confirmó el incidente y presentó una denuncia: "Ante la comprobación de un incidente producido en el día de hoy sobre la tabla de trámites en línea de la Corte Electoral, se hace saber a la opinión pública que se han tomado las medidas pertinentes para determinar su alcance y acotar eventuales perjuicios así como para reforzar la seguridad que evite una posible reiteración".

Presidente Orsi.
Seguí leyendo

Orsi habla hoy ante la Asamblea General de la ONU en medio de la creciente tensión internacional por la guerra en Gaza

"Asimismo se dispuso realizar la denuncia ante las autoridades competentes a los efectos que pudieran corresponder y restituir en lo inmediato el funcionamiento pleno de servicios y tramitaciones, garantizando de este modo que se cumpla adecuadamente la normativa vigente y aplicable en todos los casos".

"Tacuara"

La organización Tacuara se consolidó en 2025 como uno de los grupos de atacantes informáticos más activos contra organismos públicos uruguayos, ofreciendo en foros clandestinos la información obtenida en sus incursiones.

Un profesional en ciberseguridad explicó las características de este supuesto ataque ocurrido contra la Corte Electoral.

Desde Security Advisor, David Pérez, dijo a Subrayado que la información publicada por el ciberdelincuente es verídica ya que publicó una muestra de más de 70 pasaportes y cédulas de uruguayos.

En lo que respecta a Tacuara, explicó que se trata de un hacktivismo. "La ciberdelincuencia está asociada a un grupo de ciberdelincuentes que suelen tener una motivación política, en este caso por el motivo que estamos hablando que es de la filtración de datos de la Corte Uruguay, la publicación se hizo el día de ayer, 21 en el Dark Forum".

Pérez indicó que se trata de un foro de compra y venta y agregó que hay que saber bien a qué pertenece la base de datos.

PROFESIONAL CIBERATAQUE
Temas de la nota

Lo más visto

video
ataque a tiros

Delincuentes persiguieron y balearon a dos mujeres en el barrio Reus; una de ellas está en CTI
tras intento de rapiña

Homicidio en la Fortaleza del Cerro: la víctima fue baleada en el cuello tras forcejeo con un delincuente
TENÍA 64 AÑOS

Falleció el exdiputado del Frente Amplio Gustavo Olmos
accidente de tránsito

Una ambulancia que se dirigía a una emergencia chocó y volcó en Pocitos; hubo cuatro heridos
enfermedades raras

La historia de Owen, un niño con fenilcetonuria que logró que el BPS le amplíe su canasta de alimentos

Te puede interesar

Presidente Orsi.
PREVIO SALUDO CON ANTÓNIO GUTERRES

Orsi habla hoy ante la Asamblea General de la ONU en medio de la creciente tensión internacional por la guerra en Gaza
Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Homicidio en la Fortaleza del Cerro, Montevideo.
tras intento de rapiña

Homicidio en la Fortaleza del Cerro: la víctima fue baleada en el cuello tras forcejeo con un delincuente
De frío a templado y cálido, así sigue la semana de vacaciones, según el informe de Nubel Cisneros
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

De frío a templado y cálido, así sigue la semana de vacaciones, según el informe de Nubel Cisneros

Dejá tu comentario