Choque entre una camioneta de transporte de pasajeros y un auto en un cruce con semáforos en Cordón

Una camioneta de transporte de pasajeros y un auto chocaron este viernes de mañana en Juan Manuel Blanes y Maldonado, en el barrio Cordón de Montevideo.

El choque ocurrió en una esquina con semáforos. Las autoridades determinarán cuál de los dos vehículos no cruzó habilitado.

Los conductores de ambos vehículos eran los únicos ocupantes y no resultaron lesionados. Además, las pruebas de alcoholemia realizadas a los dos dieron resultado cero.

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A media mañana, solo estaba habilitada media calzada para los vehículos livianos que circulaban por Maldonado y tomaban Bulevar España. En tanto, los ómnibus, debían realizar desvío.

Personal de las aseguradoras trabajaba en el lugar.