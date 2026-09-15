Un hombre de 40 años murió tras el choque frontal entre un auto y una moto ocurrido en el kilómetro 28,500 de la ruta 69 en el departamento de Canelones.
Choque frontal entre un auto y una moto dejó a un hombre de 40 años muerto en la ruta 69
El siniestro de tránsito fatal ocurrió a la altura del kilómetro 28,500 en el departamento de Canelones.
La víctima iba en la moto, mientras que en el auto viajaba un hombre de 37 años, acompañado por una mujer de 45 y una adolescente de 12 años.
Personal de emergencia médica que acudió al lugar constató el fallecimiento del conductor de la moto. En tanto, los ocupantes del vehículo resultaron ilesos. El control de alcoholemia al conductor dio cero.
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En el siniestro de tránsito fatal trabajaron efectivos de la seccional 21 de Las Piedras y personal de Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente. La Fiscalía de Las Piedras de 1º turno investiga lo ocurrido.
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