Cesaron al director de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones por "diferencias de gestión"

El director general de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones, Pablo Mateos, fue removido de su cargo desde hace aproximadamente una semana, según la información a la que accedió Subrayado.

Mateos había quedado en el lugar de Leonardo Herou, cuando el actual director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo renunció en el anterior período de gobierno departamental para ocupar la subsecretaría del Ministerio de Ambiente en la administración de Yamandú Orsi.

La semana pasada, por decisión del intendente Francisco Legnani, Mateos fue cesado en el cargo por "diferencias en la gestión". En su lugar, asumió Rodrigo González como director interino. González ocupaba la subdirección del Vértice Territorial y ahora resta resolver si se hará cargo interinamente o de forma definitiva.

La remoción de Mateos es la primera que se da en el gabinete de Legnani, desde que asumió el cargo de intendente de Canelones el 10 de julio de 2025.