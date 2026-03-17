Cesa advertencia naranja pero se mantiene la de color amarillo por tormenta y lluvia para 15 departamentos

Cesó la advertencia color naranja que regía por tormentas severas. Se mantiene la amarilla, que además se extendió y abarca ahora a localidades de 15 departamentos.

El comunicado del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) es por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, y está vigente, en principio, hasta las 18:50.

"Perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", señala Inumet.

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Los departamentos bajo advertencia:

Canelones: Todo el departamento.

Colonia: Todo el departamento.

Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Flores: Todo el departamento.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cardal, Casupa, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, Illescas, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.

Maldonado: Todo el departamento.

Montevideo: Todo el departamento.

Paysandú: Todo el departamento.

Río Negro: Todo el departamento.

Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Torres, Cabo Polonio, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Punta del Diablo, Rocha y Velazquez.

Salto: Albisu, Biassini, Campo de Todos, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Puntas de Valentín, Salto, San Antonio y Termas del Daymán.

San José: Todo el departamento.

Soriano: Todo el departamento.

Tacuarembó: Achar, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Curtina, Paso de los Toros, Piedra Sola y Rincón del Bonete.