MALDONADO

Cerraron el ascenso al cerro Pan de Azúcar por 72 horas debido a condiciones meteorológicas adversas

La medida se tomó siguiendo el protocolo establecido antes situaciones de lluvias persistentes e intensas y elevados niveles de humedad, se informó.

La Estación de Cría y Fauna Autóctona (ECFA) resolvió cerrar preventivamente el ascenso al cerro Pan de Azúcar por 72 horas a partir de este sábado 10 de enero.

La medida se tomó siguiendo el protocolo establecido antes situaciones de lluvias persistentes e intensas y elevados niveles de humedad.

La zona se encuentra bajo alerta naranja por vientos fuertes, lo que, sumado a las precipitaciones registradas, genera un escenario que hace imposible habilitar el ascenso por razones de protocolo y seguridad, se informó.

El viento arrancó un árbol de raíz y una cámara de seguridad registró la caída sobre dos vehículos

El Cerro Pan de Azúcar es uno de los puntos más altos del país y su ascenso presenta una dificultad media-alta, con un recorrido sinuoso, rocoso, empinado y con tramos naturalmente resbaladizos. A esto, se suma la presencia permanente de nacientes de agua y manantiales que brotan desde el interior del cerro, incrementando el riesgo de caídas y accidentes en días como el de hoy, concluye el comunicado.

