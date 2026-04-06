Cerca de 160.000 personas ya recibieron su dosis de la vacuna contra la gripe

A dos semanas de iniciada la campaña de vacunación contra la gripe , cerca de 160.000 personas ya recibieron su dosis, indicó este lunes el director departamental de Salud de Montevideo, Carlos Valli.

Del total de vacunados, más de la mitad, 81.000 personas, corresponde a Montevideo. Valli destacó la normalidad del desarrollo de la campaña de vacunación.

Desde el Ministerio de Salud Pública, se coordina la instalación de puestos de vacunación móviles como el colocado este lunes en la puerta de Torre Ejecutiva, frente a Plaza Independencia.

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Valli indicó que una vez que la persona recibe la vacuna demora entre 10 y 14 días para adquirir la inmunidad. Una vez vacunado se puede contraer la enfermedad, pero no progresará a cuadros graves.

TESTIMONIOS VACUNA

Si bien la vacuna es para toda la población, hay grupos prioritarios que pueden ser más susceptibles a sufrir complicaciones si se enferman de gripe.

La vacuna se recomienda especialmente para: