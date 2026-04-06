A dos semanas de iniciada la campaña de vacunación contra la gripe, cerca de 160.000 personas ya recibieron su dosis, indicó este lunes el director departamental de Salud de Montevideo, Carlos Valli.
Cerca de 160.000 personas ya recibieron su dosis de la vacuna contra la gripe
Desde el Ministerio de Salud Pública, se coordina la instalación de puestos de vacunación móviles como el colocado este lunes en la puerta de Torre Ejecutiva, frente a Plaza Independencia.
Del total de vacunados, más de la mitad, 81.000 personas, corresponde a Montevideo. Valli destacó la normalidad del desarrollo de la campaña de vacunación.
Desde el Ministerio de Salud Pública, se coordina la instalación de puestos de vacunación móviles como el colocado este lunes en la puerta de Torre Ejecutiva, frente a Plaza Independencia.
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Valli indicó que una vez que la persona recibe la vacuna demora entre 10 y 14 días para adquirir la inmunidad. Una vez vacunado se puede contraer la enfermedad, pero no progresará a cuadros graves.
Si bien la vacuna es para toda la población, hay grupos prioritarios que pueden ser más susceptibles a sufrir complicaciones si se enferman de gripe.
La vacuna se recomienda especialmente para:
- Niñas y niños de 6 meses a 5 años.
- Personas mayores de 65 años.
- Personas con enfermedades crónicas o inmunosuprimidas.
- Personas gestantes y puérperas hasta los 6 meses posteriores al parto.
- Personal de salud, incluyendo a funcionarios de Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEPEM).
- Personal de servicios esenciales (docentes, policías, militares y bomberos).
- Personas que trabajan en el sector ganadero (especialmente en granjas avícolas), en la industria láctea (tambos), veterinaria y profesiones afines.
- Residentes de comunidades cerradas, de refugios, centros de privación de libertad y residenciales de adultos mayores.
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