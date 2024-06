Celine Dion anunció que volverá a los escenarios aunque tenga que gatear para moverse

La entrevista tiene lugar poco antes antes del estreno del documental sobre su vida "Yo soy: Celine Dion", que saldrá a luz el 25 de junio en la plataforma Amazon Prime.

En diciembre de 2022, la cantante de éxitos como "My Heart Will Go On", anunció que había sido diagnosticada con el síndrome de persona rígida, un desorden progresivo autoinmune y que no tiene cura.

Su tratamiento, sin embargo, puede ayudar a controlar los síntomas.

La cantante tuvo que cancelar una gira programada para 2023 y 2024 al no sentirse con la suficiente fuerza para llevarla a cabo.