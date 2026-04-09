Cayó ladrón de apartamentos que rapiñaba en Cordón, Centro y Pocitos: lo siguieron por GPS y lo detuvieron tras persecución

La Policía detuvo a un ladrón de 38 años, con siete antecedentes penales, que era investigado por rapiñas y robos en apartamentos de Cordón , Centro y Pocitos . El hombre ya estaba identificado por los investigadores de la zona operacional I, que lo tenían como autor de varios ataques en edificios.

El último episodio ocurrió en la noche de este miércoles en un apartamento de segundo piso en 18 de Julio y Eduardo Acevedo. Allí sorprendió a una pareja de 47 y 50 años mientras dormía, los amenazó con tener un arma y les exigió dinero y celulares.

El delincuente robó los teléfonos y pasaportes y escapó hacia Carlos Roxlo. Según dijeron fuentes del caso a Subrayado, uno de los celulares tenía rastreo GPS, lo que permitió a la Policía seguir sus movimientos.

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Los efectivos llegaron a la zona de Carlos Roxlo y Guayabos, donde vecinos indicaron que el hombre se había descartado de los celulares y huía por los techos. Los policías subieron a las azoteas y desplegaron un operativo para rodearlo.

Con apoyo de cámaras del Ministerio del Interior, lograron ubicarlo en Florida y Uruguay, en Ciudad Vieja. Tras una persecución, fue detenido.

El hombre estaba requerido por al menos cuatro rapiñas y robos en apartamentos de Cordón, Centro y Pocitos, y quedó a disposición de Fiscalía.