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Dos detenidos

Hombre forcejeó con delincuente armado que le quiso robar su camión en Sayago: "Me pegó un culatazo"

Los rapiñeros eran dos y fueron detenidos por policías del GRT–PADO que patrullaron la zona. Tras intentar rapiñar al hombre, tiraron un revólver en una esquina.

Humberto, la víctima, habló con Subrayado.

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Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del intento de rapiña en Sayago.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del intento de rapiña en Sayago.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Arma incautada a delincuentes.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Arma incautada a delincuentes.

Humberto, un vecino de Sayago, sufrió un intento de rapiña en la mañana de este jueves cuando sacaba su camión a la calle, desde su casa. Un delincuente se le acercó y lo amenazó con un arma de fuego. La víctima forcejeó y evitó que se lo robaran.

Un segundo delincuente aguardaba a pocos metros y ambos fueron detenidos por policías de GRT–PADO que llegaron rápidamente al lugar y los ubicaron.

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Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del intento de rapiña en Sayago.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del intento de rapiña en Sayago.

Humberto habló con Subrayado. “Estaba pronto para sacar el camión de mi casa, estaba arriba. Le dije: no entres, hay un perro grande. Entró igual, veo que saca el arma, me agarró, forcejeamos. Me tiró del camión y cuando se subió para arrancarlo lo agarré de nuevo”, contó.

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Agregó: “Me pegó un culatazo en la cabeza y se terminaron yendo. Me siento bien, tengo el golpe en la cabeza y estoy con anestesia. Me dieron cinco puntos (de sutura)”.

Humberto destacó la rapidez con la que actuaron los policías. “Se ve que un vecino llamó por teléfono y enseguida vinieron”, sostuvo.

Los delincuentes escaparon y descartaron un revólver en la esquina de la casa de la víctima. Minutos después fueron arrestados a pocas cuadras por la Policía, que patrulló la zona. Según supo Subrayado, son dos hombres de 28 y 33 años; ambos quedaron a disposición de la Fiscalía.

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Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Arma incautada a delincuentes.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Arma incautada a delincuentes.

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