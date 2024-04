Catalina no pudo contra Furia y Rosina analizó el juego de Gran Hermano

En el patio, Bautista le preguntó a Furia cómo está y esta le respondió: "No, bien, pero pasa que me preguntaron ahí adentro, sí te quedás cómo festejarías, y dije 'respeto', porque yo a Cata la quiero, pero ella me traicionó".

Este lunes la exparticipante Rosina, la uruguaya de la casa, visitó el estudio de "La Previa" y dialogó de varias cosas. Entre los temas, le preguntaron si le cambió su mirada sobre la casa y más precisamente sobre Furia y Catalina, que hablaron mal de ella.

"Primero no me identifico con eso, pero yo creo que sí, es una gran estratega, y sabe dónde pinchar, y ella donde pueda atacarte te va a atacar", sostuvo.