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INDUSTRIA NACIONAL

Castillo tras reunión con FNC: "Resoluciones todavía ninguna; estamos discutiendo al más alto nivel"

El ministro de Trabajo y Seguridad Social dijo a Subrayado que están defendiendo a la industria nacional y los puestos de trabajo y que se necesita que "el golpe en la industria sea el menor posible".

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El ministro de Trabajo Juan Castillo participó de la reunión con delegados de Fábricas Nacionales de Cervezas por la crisis que atraviesan, en la que también participó el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

"Quedamos con una serie de intercambios de consultas y posibles respuestas que la semana que viene nos volveríamos a reencontrar (...) estamos discutiendo al más alto nivel", dijo Castillo.

Y agregó: "Nosotros estamos defendiendo a la industria nacional y los puestos de trabajo, necesitamos que el golpe en la industria sea el menor posible".

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Castillo comentó que hubo algunas explicaciones por parte de la empresa y que se discutieron cuestiones en general de la empresa.

Al momento hay trabajadores en seguro de paro, pero "no hubo respuestas", indicó Castillo. "Creo que la semana que viene avanzaremos en esto", apuntó.

Y agregó: "Primero queremos saber qué es lo que está planteando la empresa, tenemos que saber qué es lo que está requiriendo (...) van a analizar algunas de las interrogantes y sugerencias que hicimos hoy".

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