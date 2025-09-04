El fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1º turno, Alejandro Machado, volverá a hacerse cargo de la investigación del caso República Ganadera, informó este jueves la Fiscalía General de la Nación en un comunicado a la opinión pública.
Caso República Ganadera vuelve a la Fiscalía de Alejandro Machado tras recurso presentado por Lavado de Activos
En aplicación de una resolución del Ministerio de Educación y Cultura, que hizo lugar al recurso del fiscal Enrique Rodríguez, el expediente retorna a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 1º turno.
El caso fue asignado originalmente por el Departamento de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de Machado, quien presentó un derecho de abstención, que fue aceptado por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.
A partir de ahí, el caso pasó, en función de parámetros objetivos y preestablecidos, a la Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo del fiscal Enrique Rodríguez, que a su vez presentó recursos de revocación y anulación en subsidio.
Tras esto, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que ejerce la tutela administrativa de la Fiscalía, hizo lugar al recurso de anulación presentado por Rodríguez. La Fiscalía, en aplicación de la resolución del MEC, asignó el caso nuevamente a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de Machado, informó en un comunicado a los damnificados y abogados del caso República Ganadera.
