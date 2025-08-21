Caso libretas en Cerro Largo: detienen a Favio Freire, quien dejó hace dos días su cargo en la Policía Municipal

La Policía de Cerro Largo detuvo en la mañana de este jueves a Favio Freire, exalcalde de Isidoro de Noblía, quien menos de 48 horas antes había dejado de forma temporal el cargo de encargado de la Policía Municipal.

Freire fue arrestado en su casa de esa localidad, como sospechoso de participar en el expendio irregular de libretas de conducir. Ahora está a disposición de la Fiscalía de 2° Turno, donde se prevé que declare en las próximas horas.

El martes, el intendente Christian Morel había comunicado su separación del cargo de manera temporaria, y en su lugar fue designado Carlos Melo.

También fue detenida Elvira del Río, de 71 años, exfuncionaria de la Intendencia de Cerro Largo. Estuvo a cargo de Turismo y de Ferias, tiene una escuela de choferes, formó parte de una agrupación política del Partido Nacional y actualmente está jubilada.

Además de Freire y Del Río, este jueves fueron arrestadas otras cuatro personas.

Isidoro de Noblía, con unos 3.000 habitantes, emitió en los últimos tres años alrededor de 8.900 libretas de conducir. Varios funcionarios son investigados por la presunta venta de estos documentos.

Hasta el momento, el caso ya dejó tres condenados y cinco imputados (tres con prisión preventiva y dos con medidas cautelares). Tres de ellos eran funcionarios del municipio. Las instancias judiciales se tramitan en el Juzgado Penal de 2° Turno de Melo.