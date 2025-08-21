RECIBÍ EL NEWSLETTER
exalcalde detenido

Caso libretas en Cerro Largo: detienen a Favio Freire, quien dejó hace dos días su cargo en la Policía Municipal

Favio Freire fue encargado de la Policía Municipal y además es exalcalde de Isidoro Noblía. Por el caso hay tres condenados, cinco imputados y seis detenidos este jueves.

Favio Freire, exalcalde de Isidoro de Noblía.

Favio Freire, exalcalde de Isidoro de Noblía.

Favio Freire, exalcalde de Isidoro de Noblía.

La Policía de Cerro Largo detuvo en la mañana de este jueves a Favio Freire, exalcalde de Isidoro de Noblía, quien menos de 48 horas antes había dejado de forma temporal el cargo de encargado de la Policía Municipal.

Freire fue arrestado en su casa de esa localidad, como sospechoso de participar en el expendio irregular de libretas de conducir. Ahora está a disposición de la Fiscalía de 2° Turno, donde se prevé que declare en las próximas horas.

El martes, el intendente Christian Morel había comunicado su separación del cargo de manera temporaria, y en su lugar fue designado Carlos Melo.

cinco imputados en cerro largo por el caso de irregularidades con libretas de conducir: dos van a prision
Seguí leyendo

Cinco imputados en Cerro Largo por el caso de irregularidades con libretas de conducir: dos van a prisión

También fue detenida Elvira del Río, de 71 años, exfuncionaria de la Intendencia de Cerro Largo. Estuvo a cargo de Turismo y de Ferias, tiene una escuela de choferes, formó parte de una agrupación política del Partido Nacional y actualmente está jubilada.

Además de Freire y Del Río, este jueves fueron arrestadas otras cuatro personas.

Isidoro de Noblía, con unos 3.000 habitantes, emitió en los últimos tres años alrededor de 8.900 libretas de conducir. Varios funcionarios son investigados por la presunta venta de estos documentos.

Hasta el momento, el caso ya dejó tres condenados y cinco imputados (tres con prisión preventiva y dos con medidas cautelares). Tres de ellos eran funcionarios del municipio. Las instancias judiciales se tramitan en el Juzgado Penal de 2° Turno de Melo.

Temas de la nota

Lo más visto

Una mujer de 45 años murió en un choque frontal en la rambla a la altura de Punta Gorda
RAMBLA MÉXICO Y PERINETTI

Una mujer de 45 años murió en un choque frontal en la rambla a la altura de Punta Gorda
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Circulan en Uruguay las variantes Frankenstein y Nimbus de covid-19: los síntomas y características
SAN JOSÉ

Preso se fugó del Penal de Libertad este miércoles y hay requisitoria a nivel nacional para dar con su paradero
MALDONADO

Adolescente asesinada por su padre lo había denunciado a INAU y el hombre cumplió cautelares hasta mayo
tragedia en maldonado

Adolescente traída desde Uganda por su padre estaba en proceso de vinculación con INAU: él la mató en una clínica de Maldonado

Te puede interesar

Favio Freire, exalcalde de Isidoro de Noblía. video
exalcalde detenido

Caso libretas en Cerro Largo: detienen a Favio Freire, quien dejó hace dos días su cargo en la Policía Municipal
El ministro Oddone anunció medidas por el llamado efecto Temu en Uruguay. Foto: FocoUy
EL EFECTO TEMU

Oddone anuncia IVA a las compras por internet en el exterior y diputado blanco plantea ley para desalentarlas
Álvaro Perrone cuestionó a blancos y colorados: Creo que el dasilvismo se está llevando todo puesto video
DIPUTADO DE CABILDO ABIERTO

Álvaro Perrone cuestionó a blancos y colorados: "Creo que el dasilvismo se está llevando todo puesto"

Dejá tu comentario