Casino Parque Hotel atraviesa una situación complicada; ediles debaten su futuro en la Junta Departamental

El Casino Parque Hotel fue reinaugurado en diciembre del 2014 en la excasa Andalucía del Parque Rodó. En conmemoración de los 105 años del histórico casino municipal tras dejar su sede original al Parlasur, la Intendencia de Montevideo realizó una inversión cercana a los 5 millones de dólares para la adecuación del edificio.

La sala de juegos cuenta con siete paños y 300 máquinas donde trabajan actualmente más de 40 personas. Se estima que el casino da pérdidas en el entorno a los 90 millones de pesos anuales.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, propuso que la Dirección de Casinos a cargo del Ministerio de Economía, se haga cargo del establecimiento.

Se busca que el casino continúe sus operaciones bajo la gestión de dicha dirección logrando mantener el funcionamiento y los derechos de los trabajadores. El tema llegó a la Junta Departamental, donde los ediles están discutiendo el futuro del casino.

Desde la oposición proponen el cierre inmediato del mismo bajo el argumento de que cada día le cuesta a la intendencia 250.000 pesos.

EDIL BLANCO CASINOS

El nacionalista Juan Ignacio Abdala, dijo que Bergara anunció que el casino se iba a traspasar a la órbita nacional y que en la pasada jornada las negociaciones estaban avanzadas, pero que en la prensa circuló que no se sabe cuándo se va a hacer.

"Se dice que el Ministerio de Economía está avanzado en las negociaciones, pero que a su vez está preocupado con el Presupuesto por eso las negociaciones no avanzan, entonces no sabemos nada".

Y agregó: "La mejor opción para cuidar el peso de los montevideanos es que el casino cierre inmediatamente, que se le baje la persiana. De esa manera pasamos de menos 90 millones a cero, esa es la mejor manera que tenemos para solucionar este problema".

Abdala propuso que los funcionarios que quedan pasen a otras reparticiones de la comuna.

Por otra parte, desde la bancada de ediles del Frente Amplio argumentan que ya están avanzadas las negociaciones, para que el casino pase al Ministerio de Economía y Finanzas.

Gonzalo Zuvela dijo a Subrayado que hay que tener en cuenta a los trabajadores que son unos 50 y que el camino lógico es trasladarlo a la órbita de la Dirección General de Casinos, pero no es así nomás.