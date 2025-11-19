RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Casino Parque Hotel atraviesa una situación complicada; ediles debaten su futuro en la Junta Departamental

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, propuso que la Dirección de Casinos a cargo del Ministerio de Economía, se haga cargo del establecimiento.

casino-parque-hotel-fachada
casino-parque-hotel-máquinas
casino-parque-hotel-cartel

El Casino Parque Hotel fue reinaugurado en diciembre del 2014 en la excasa Andalucía del Parque Rodó. En conmemoración de los 105 años del histórico casino municipal tras dejar su sede original al Parlasur, la Intendencia de Montevideo realizó una inversión cercana a los 5 millones de dólares para la adecuación del edificio.

La sala de juegos cuenta con siete paños y 300 máquinas donde trabajan actualmente más de 40 personas. Se estima que el casino da pérdidas en el entorno a los 90 millones de pesos anuales.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, propuso que la Dirección de Casinos a cargo del Ministerio de Economía, se haga cargo del establecimiento.

constanza moreira confirmo que habra reasignaciones presupuestales para la universidad de la republica
Seguí leyendo

Constanza Moreira confirmó que habrá reasignaciones presupuestales para la Universidad de la República

Se busca que el casino continúe sus operaciones bajo la gestión de dicha dirección logrando mantener el funcionamiento y los derechos de los trabajadores. El tema llegó a la Junta Departamental, donde los ediles están discutiendo el futuro del casino.

Desde la oposición proponen el cierre inmediato del mismo bajo el argumento de que cada día le cuesta a la intendencia 250.000 pesos.

EDIL BLANCO CASINOS

El nacionalista Juan Ignacio Abdala, dijo que Bergara anunció que el casino se iba a traspasar a la órbita nacional y que en la pasada jornada las negociaciones estaban avanzadas, pero que en la prensa circuló que no se sabe cuándo se va a hacer.

"Se dice que el Ministerio de Economía está avanzado en las negociaciones, pero que a su vez está preocupado con el Presupuesto por eso las negociaciones no avanzan, entonces no sabemos nada".

Y agregó: "La mejor opción para cuidar el peso de los montevideanos es que el casino cierre inmediatamente, que se le baje la persiana. De esa manera pasamos de menos 90 millones a cero, esa es la mejor manera que tenemos para solucionar este problema".

Abdala propuso que los funcionarios que quedan pasen a otras reparticiones de la comuna.

Por otra parte, desde la bancada de ediles del Frente Amplio argumentan que ya están avanzadas las negociaciones, para que el casino pase al Ministerio de Economía y Finanzas.

Gonzalo Zuvela dijo a Subrayado que hay que tener en cuenta a los trabajadores que son unos 50 y que el camino lógico es trasladarlo a la órbita de la Dirección General de Casinos, pero no es así nomás.

FRENTE AMPLIO CASINO

Temas de la nota

Lo más visto

Conferencia de prensa de Orsi en Presidencia. 
POR FIRMA FALSA DE ESCRIBANO

Presidencia prepara ampliación de la denuncia penal por la garantía de Cardama
SE MANTENDRÁ POR 12 HORAS

Inumet advierte por ingreso por áreas costeras de una gran nube de polvo proveniente de la Patagonia
RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Ministerio de Ambiente detectó cianobacterias que cubren gran parte de la superficie de la Laguna Garzón
NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO

Sindicato de la Enseñanza Privada convoca a un paro nacional de 24 horas para este miércoles 19
MBURUCUYÁ Y PIRI

Una mujer de 26 años fue hallada muerta con un disparo en el tórax en una casa de Salinas

Te puede interesar

Una mujer de 34 años fue baleada en la misma zona donde el sábado asesinaron a tiros a un hombre en Plácido Ellauri
LEANDRO GÓMEZ Y PASAJE PEATONAL

Una mujer de 34 años fue baleada en la misma zona donde el sábado asesinaron a tiros a un hombre en Plácido Ellauri
AUF video
SELECCIÓN URUGUAYA

Bielsa brinda conferencia de prensa este jueves a la hora 20: se resolverá la incógnita sobre su continuidad
Organizaciones sociales presentaron medida cautelar de no innovar para frenar búsqueda de petróleo en el mar
MAR LIBRE DE PETROLERAS Y SOCOBIOMA

Organizaciones sociales presentaron medida cautelar de no innovar para frenar búsqueda de petróleo en el mar

Dejá tu comentario