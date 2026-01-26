RECIBÍ EL NEWSLETTER
Casi 50 hospitalizados por un rayo que cayó cerca de seguidores de Bolsonaro en Brasil: mirá el video

Miles de manifestantes se concentraron bajo una fuerte lluvia en Brasilia, en la primera gran demostración de fuerza de apoyo a Bolsonaro desde que fue trasladado a una prisión.

Foto: AFP. Manifestación pro Bolsonaro bajo lluvia en Brasilia.

Al menos 47 personas fueron hospitalizadas luego de que un rayo cayera cerca de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro cuando hacían una protesta en Brasilia este domingo, informaron los bomberos.

Miles de manifestantes se habían concentrado bajo una fuerte lluvia en los alrededores de una plaza en la capital brasileña, en la primera gran demostración de fuerza de apoyo a Bolsonaro desde que fue trasladado a un penal cercano diez días antes para cumplir una condena de prisión por intento de golpe de Estado.

Bomberos informó que atendió en el lugar a 89 personas tras el incidente. De ellas, 47 personas fueron trasladadas a centros de salud cercanos, incluyendo 11 que "necesitaron mayores cuidados médicos".

En el Hospital de Base en Brasilia, casi una veintena de los heridos había sido dado de alta al final del día, informó el ente autónomo IGES.

El exjefe de Estado (2019-2022) fue condenado a 27 años de cárcel, tras ser declarado culpable de conspiración para aferrarse al poder de forma "autoritaria" tras su derrota ante el mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Pero sus aliados en el Congreso, de mayoría conservadora, esperan ratificar una ley que reduciría significativamente esa pena, a pesar del veto de Lula.

Con enormes paraguas o impermeables que dejaban ver camisetas con los colores de Brasil, miles de seguidores de Bolsonaro desafiaron la tormenta cerca de la plaza de Cruzeiro, concentrados allí para recibir una marcha promovida por el influenciador y diputado Nikolas Ferreira.

La multitud fue de pronto sorprendida por un destello y un estruendo, según un video difundido por medios locales y en redes sociales. Seguidamente, algunas víctimas eran cargadas de brazo por otros asistentes.

A pocos kilómetros, el gobierno de Lula había resguardado con vallas el palacio presidencial de Planalto, informó su gabinete de seguridad. El 8 de enero de 2023, ese edificio y otras sedes de poder fueron invadidas por simpatizantes de Bolsonaro.

El acto en Brasilia fue el cierre de una caminata que Ferreira inició el lunes desde el vecino estado de Minas Gerais (sureste) en exigencia de la "amnistía" para Bolsonaro. En el camino se fueron juntando simpatizantes y aliados del expresidente, como su hijo Carlos Bolsonaro.

"Vemos personas inocentes presas como nuestro expresidente Bolsonaro, personas mayores que nunca mataron, nunca robaron y están presos simplemente por manifestar sus ideas", dijo Isabel Da Silva, en la manifestación.

De 70 años y con problemas de salud, Jair Bolsonaro está recluido desde el 15 de enero en el centro penitenciario Papuda, de Brasilia.

El excapitán del ejército, que sufre las secuelas de un ataque con arma blanca en 2018, ha denunciado "persecución política".

FUENTE: AFP.

