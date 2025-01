Carolina Pallas y Elbia Pereira serán consejeras del Codicen, en el gobierno de Yamandú Orsi

"Queremos un Codicen que en primer lugar no tenga una visión refundadora, que no lleguemos con la idea de que con nosotros empieza la historia de la educación, y que todo lo anterior es mala palabra. Vamos a llegar con una impronta que tiene que ver con sí cambiar cosas, porque lo anunciamos durante la campaña electoral y estamos convencidos, pero no con ese tenor. Desde el punto de vista de la gestión, que renueve, que tenga mucho compromiso con la territorialidad, con todo el Uruguay, con lo que significa un entramado muy grande de la ANEP", señaló.

Aún no fueron definidas las direcciones de Primaria, Secundaria y UTU.