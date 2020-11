"Siempre he dicho que no hay inicios ni finales, somos un pequeño engranaje en la maquinaria de la historia. Las vueltas de la vida, la militancia del Frente Amplio me hicieron a mi ser intendente. Para mi ha sido un honor, orgullo e inmensa alegría saber que podía tomar decisiones que podían mejorar la vida de la gente", dijo el intendente saliente Christian Di Candia.

Carolina Cosse, por su parte, saludó uno a uno a los miembros de su equipo y comenzó agradeciendo a la gente: "No me van a alcanzar los días de todo este período para agradecer a toda la gente de Montevideo y también del interior. En la calle me dan ánimo, me expresan apoyo y afecto".

La nueva intendenta hizo referencia a la situación actual señalando que "estamos en el comienzo de una nueva era para la humanidad, una era de urgencias extremas, con una pandemia a nivel mundial y una brutal revolución en el mundo del trabajo".

Seguidamente anunció acciones de su programa de gobierno que comenzarán a implementarse en los próximos días.

"El 7 de didiembre comienza la internvención del Plan de Emergencia Abre Montevideo en el Marconi. Vamos a intervenir en más de 30 barrios durante 2021".

"El segundo eje tenía que ver con salud: a partir de enero, 13 policlínicas de la Intendencia pasan a atender los días sábados".

"El tercer eje, apoyo alimentario. (...) Tenemos reuniones de trabajo pautadas con los organizadores de ollas populares".

Uno de los puntos más destacados anunciados por Cosse fue la apertura de los datos en materia de transporte para que la sociedad pueda trabajar en soluciones. "Vamos a promover proyectos de investigación sobre datos abiertos a disposición de la comunidad y así construir la Montevideo que queremos".

En materia de emprendedurismo dijo que buscará oportunidades para que Montevideo se desarrolle.

Y anunció además la mudanza de sitio de la Unidad Agroalimentaria, un asunto que generó polémica durante varias semanas.

"Más que nunca vamos a promover y necesitar la participación activa en todas sus formas posibles", dijo.

Cosse también hizo anuncios respecto a programas de trabajo transitorio, de lucha contra la violencia de género y cambios en las plantas de clasificaición de residuos para que los trabajadores tengan un entorno digno.

"Nos comprometemos a trabajar sin pausa. Tenemos un gran equipo pero con ustedes va a ser el más grande", concluyó.