En el caso de Dorado, pide disculpas y asegura asumir su responsabilidad. “Es imposible que pueda afirmar que nunca tuve una actitud machista, no lo voy a hacer, por mucha vergüenza que esta situación me de”, afirma.

Acota “estamos en un momento bisagra de nuestra cultura, donde caen en evidencia y revisión formas de accionar que en otro momento eran invisibles, incuestionables, inconscientes”.

En el final de su carta señala “escribo esto porque entiendo, veo y leo, que existe desde el lugar de denunciantes y testigos de este momento, la necesidad de que este otro lado se rompa el silencio. Asumo la responsabilidad del lugar que ocupo como parte del Carnaval, del género y lo que me corresponda”.

Por su parte Fabrizio Esperanza, escribió: “Soy varón y muchas de las cosas que allí se expresan he hecho, y otras no. Me he vinculado con las mujeres como lo que soy, un varón, he naturalizado hablar de partes del cuerpo de mujeres, de sentirme un campeón si me daban bola, de decirlo de hacer chistes, de hacer comentarios, de pesar más mis decisiones por encima de las de ellas, he dicho cosas a gurisas que nunca me pidieron que diga, porque soy varón y los varones nos imponemos”.

Esperanza asegura que desde hace unos años está intentando cambiar y pide perdón, "aunque no sirva de nada, aunque no deshaga nada de lo hecho". "Me hago cargo de todas mis acciones, de las que no son mis acciones no puedo hacerme cargo", añadió.

En el caso de Maxi Tuala, afirmó "si alguna mujer se sintió ofendida o violentada" por él, pide "disculpas". "En este contexto me encuentro al igual que muchos varones en un proceso de constante revisión de actitudes que son consideradas machistas. Me comprometo a cambiar todo lo que deba ser cambiado en mí y en el afuera", agregó.