El arzobispo de Montevideo cardenal Daniel Sturla presidió la eucaristía celebrada este domingo de Pascuas, en la catedral metropolitana.
Cardenal Sturla presidió misa de Pascua: "Jesús viene a nuestro encuentro a decirnos que el mal no tiene la última palabra"
Los católicos celebraron la Pascua con una misa presidida por el cardenal Sturla en la catedral metropolitana. En su homilía se refirió a la importancia de los encuentros y del encuentro con Jesús.
“Jesús sale a nuestro encuentro hoy, de cada uno de nosotros. Jesús viene a nuestro encuentro a decirnos que el mal, el pecado, la muerte, no tienen la última palabra. Nunca el mal tendrá la última palabra porque Cristo ha vencido. Hoy vence Cristo Jesús. Los poderosos del mundo aunque se crean dueños del mundo no lo son", dijo.
En su homilía se refirió a la importancia de los encuentros y, como es tradicional, comenzó su homilía con dos chistes.
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La misa de Pascua conmemora la resurrección de Jesús de entre los muertos, finalizando de esta manera la Semana Santa para los católicos.
A esto le precedió el Triduo Pascual: el jueves se celebró la institución de la Eucaristía y última cena, el viernes la Pasión y Muerte de Jesús en la cruz y el sábado la vigilia Pascual.
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