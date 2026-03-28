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CASO CARDAMA

Cardama reclama al gobierno que saque de su astillero lo ya construido de las patrulleras oceánicas

El astillero Cardama acusó al Estado uruguayo de actuar con “incongruencia” y una “improvisación prepotente”.

CARDAMA-ASTILLEROS

El astillero Cardama presentó sus descargos en un documento enviado el 13 de marzo al Estado uruguayo por la rescisión del contrato que decidió el gobierno de Yamandú Orsi.

En ese documento, al que accedió subrayado, la empresa española sostuvo que “todo el actuar del Estado es una incongruencia” y “una improvisación prepotente”, y califica la rescisión del contrato como “ilegítima”.

El escrito denuncia “un proceder abusivo y malintencionado del Estado uruguayo, que ratifica que nunca les interesó escuchar razones de tipo alguno”.

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Además, sostiene que la intención del Estado uruguayo de buscar un resarcimiento por la falta de cumplimiento del contrato es un “corolario” de un proceder “errático, confuso e incorrecto”, y parte de “actitudes tozudas” y de “desprecio por la legalidad”.

Cardama reclamó a Uruguay hacer todo lo necesario para retirar de sus instalaciones lo construido hasta ahora de las patrulleras oceánicas que, sostiene, “ocupa buena parte” de su astillero.

La noticia generó la reacción del diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo, quien en su cuenta de X escribió al respecto:

“¿Donde están los soldaditos del (prosecretario) Jorge Díaz cuando los necesitamos? Probablemente se nos venga: 1) arbitraje internacional, 2) indemnización a la empresa, 3) patrulleras que van a costar el doble, 4) el frente marítimo a merced de los narcos y pescadores chinos, quién sabe hasta cuándo. Pensaron en todo, menos en los intereses del país”.

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