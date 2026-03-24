Un delincuente que había fugado en enero de la cárcel de Salto fue capturado en la ciudad de Concordia tras un procedimiento realizado por la Policía argentina.
Capturaron en Concordia a narcotraficante fugado de Salto tras prisión domiciliaria por problema de salud
Cuando fueron a reintegrarlo el 2 de febrero a la unidad penitenciaria, el hombre se había fugado. Lo buscaba la Policía e Interpol.
Carlos Damián Araújo cumplía condena en la Unidad Nº20 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) por varios delitos: tráfico de estupefacientes y de municiones y armas de fuego, pero luego de haber recibido una prisión domiciliaria por un problema de salud, cuando fueron a reintegrarlo el 2 de febrero a la unidad penitenciaria, el hombre se había fugado del lugar.
A partir de ese momento, comenzó la búsqueda del fugado y finalmente en un trabajo en coordinación entre las Policías de Salto y de Concordia pudieron capturarlo en Argentina. Araújo fue encontrado con varias armas, municiones y drogas, con las que operaba en esa ciudad argentina. Fue detenido por la Policía argentina y será trasladado a la ciudad de Salto para ser sometido nuevamente a la Justicia.
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