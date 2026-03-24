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BUSCADO POR POLICÍA E INTERPOL

Capturaron en Concordia a narcotraficante fugado de Salto tras prisión domiciliaria por problema de salud

Cuando fueron a reintegrarlo el 2 de febrero a la unidad penitenciaria, el hombre se había fugado. Lo buscaba la Policía e Interpol.

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Un delincuente que había fugado en enero de la cárcel de Salto fue capturado en la ciudad de Concordia tras un procedimiento realizado por la Policía argentina.

Carlos Damián Araújo cumplía condena en la Unidad Nº20 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) por varios delitos: tráfico de estupefacientes y de municiones y armas de fuego, pero luego de haber recibido una prisión domiciliaria por un problema de salud, cuando fueron a reintegrarlo el 2 de febrero a la unidad penitenciaria, el hombre se había fugado del lugar.

A partir de ese momento, comenzó la búsqueda del fugado y finalmente en un trabajo en coordinación entre las Policías de Salto y de Concordia pudieron capturarlo en Argentina. Araújo fue encontrado con varias armas, municiones y drogas, con las que operaba en esa ciudad argentina. Fue detenido por la Policía argentina y será trasladado a la ciudad de Salto para ser sometido nuevamente a la Justicia.

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