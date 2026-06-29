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CALLE WASHINGTON BELTRAN

Camioneta quedó incrustada en una vivienda en Salto: investigan las causas del siniestro

La mujer que vive en la casa estaba descansando en el momento que escuchó el impacto. No resultó lesionada. La casa sufrió daños estructurales.

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Una camioneta quedó incrustada contra una vivienda en la ciudad de Salto. En el lugar vive una mujer que estaba descansando en el momento del impacto y no recibió lesiones.

La camioneta, que se desplazaba por la calle Washington Beltrán giró hacia la izquierda y terminó contra la vivienda.

En el vehículo iban el conductor y su pareja. No tenía alcohol en sangre.

murio un hombre de 70 anos al volcar la camioneta que conducia y en la que viajaba con su hijo en rocha
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Murió un hombre de 70 años al volcar la camioneta que conducía y en la que viajaba con su hijo en Rocha

La casa sufrió grandes daños estructurales.

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