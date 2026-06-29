Una camioneta quedó incrustada contra una vivienda en la ciudad de Salto. En el lugar vive una mujer que estaba descansando en el momento del impacto y no recibió lesiones.
Camioneta quedó incrustada en una vivienda en Salto: investigan las causas del siniestro
La mujer que vive en la casa estaba descansando en el momento que escuchó el impacto. No resultó lesionada. La casa sufrió daños estructurales.
La camioneta, que se desplazaba por la calle Washington Beltrán giró hacia la izquierda y terminó contra la vivienda.
En el vehículo iban el conductor y su pareja. No tenía alcohol en sangre.
Seguí leyendo
Murió un hombre de 70 años al volcar la camioneta que conducía y en la que viajaba con su hijo en Rocha
La casa sufrió grandes daños estructurales.
Lo más visto
Desde norteamérica
Tras polémica por decisión de AUF, al menos tres futbolistas de Uruguay retornan a Montevideo en vuelos comerciales
temblor en caracas
Fuerte réplica en Venezuela este lunes tras el doble terremoto del miércoles; hay cerca de 1.500 muertos
En rosario, colonia
Un niño de 12 años murió luego de que otro menor le disparara mientras manipulaba el arma de su madre policía
EN FLORIDA
Ejército preparó cuatro vehículos Condor que se usarán para patrullaje en zonas de mayor criminalidad
en camino las garzas
Dejá tu comentario