Un hombre agredió a otro con una azada, quien resultó herido grave. La Policía de Canelones investiga si el agredido había ingresado a robar.
Canelones: un hombre está grave tras ser herido con una azada por el dueño de una casa que asegura que entró a robar
La víctima no fue identificada hasta el momento. Estaba inconsciente dentro del predio donde vive el agresor cuando llegó la Policía.
El hecho ocurrió en una casa de la ciudad 18 de Mayo, en la madrugada de este miércoles, y es investigado como una tentativa de hurto, informó la Jefatura en un comunicado.
La Policía fue al lugar tras una llamada al 911 que informó sobre la retención de una persona. Allí, encontraron al presunto ladrón inconsciente y con lesiones en el predio de la finca, y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece en estado delicado. Aún no fue identificado.
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También estaba en el lugar un hombre que vive en la casa, que declaró que estaba "descansando cuando escuchó ruidos provenientes del acceso principal de la finca", agregó que vio a un desconocido dentro, "quien emprendió la fuga al advertir su presencia". Tras esto, sostuvo, hubo "un incidente dentro del predio" y agredió al otro hombre.
Policía Científica trabajó en la escena.
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