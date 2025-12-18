Cáncer de piel: Uruguay tiene la mayor tasa de mortalidad de América Latina; MSP autorizó a médicos a recetar protectores

El Ministerio de Salud Pública autorizó que todos los médicos puedan recetar protectores solares. El cáncer de piel en Uruguay tiene la mayor tasa de mortalidad de América Latina, por año, se detectan unos 200 casos de melanomas.

La dermatóloga Daniela Bermúdez destacó la importancia de su uso y señaló que son recetados durante todo el año debido a la radiación UV.

"Tenemos cifras nuestras de Inumet de cómo está el índice UV en cada momento del día entonces hay que evitar todo lo que es riesgo moderado, riesgo alto, ni hablar extremo", dijo.

Para la especialista es importante utilizar ropa con filtro UV o ropa de manga larga, sombreros que cubran orejas, cuello y cara.

Consultada respecto a la diferencia en los factores de los protectores solares, la dermatóloga explicó que la diferencia entre el factor 30 y 50 es muy bajita.

"Con que sea 30 aplicado media hora antes de salir, reaplicar cada tres horas o antes, si me transpiré o me metía al agua y salí, es lo que sería correcto para poder estar protegidos", indicó.

Y agregó: "Antes de los 18 años es cuando se recibe el 80% de la radiación ultravioleta de la que vamos a recibir durante toda nuestra vida; esa es la población a la que más tenemos que cuidar si dudas".