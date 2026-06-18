Canadá quedó este jueves en el umbral de los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 al aplastar 6-0 a Catar y celebrar su primer triunfo en la historia del torneo, pero perdió al mediocampista Ismaël Koné por una escalofriante lesión.
Canadá goleó 6-0 a Catar y roza los dieciseisavos de final del Mundial 2026
Los coanfitriones quedan al frente de la serie junto a Suiza, con cuatro puntos cada uno, y virtualmente clasificados a la segunda ronda.
Jonathan David hizo un triplete, con goles en los minutos 29, 45+3 y 90+2, para liderar la avasallante victoria del equipo entrenado por el estadounidense Jesse Marsch en Vancouver por la segunda fecha del Grupo B.
Cyle Larin (16'), Nathan-Dylan Saliba (64') y Mohamed Naceur Almanai (75'), en propia puerta, firmaron los otros tantos.
Los coanfitriones quedan al frente de la serie junto a Suiza, con cuatro puntos cada uno, y virtualmente clasificados a la segunda ronda.
Con Bosnia-Herzegovina y Catar con apenas un punto cada una, solo un desastre evitaría el pase de Canadá.
Ya ganó el enfrentamiento directo con Catar, primer criterio de desempate en las llaves.
Y al haber empatado 1-1 en su debut con los bosnios, un eventual desempate a puntos sería resuelto por la diferencia de goles, ampliamente a su favor (+6 por -3).
Catar acabó con nueve hombres, por las expulsiones de Homam Al-Amin (32') y Assim Madibo (53'), en este último caso por la falta en la que Koné sufrió una grave fractura en la pierna izquierda.
Alineaciones:
Canadá: Maxime Crépeau - Alistair Johnston, Luc De Fougerolles (Jacob Shaffelburg, 71), Derek Cornelius (Moise Bombito, 15), Richie Laryea - Tajon Buchanan (Nico Sigur, 83), Stephen Eustaquio, Ismaël Koné (Nathan-Dylan Saliba, 57), Ali Ahmed (Tani Oluwaseyi, 71) - Jonathan David, Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.
Catar: Mahmud Abunada - Ayoub Mohammed Al-Oui, Pedro Miguel (Ahmed Fathi, 46; Lucas Mendes, 87), Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin - Jassem Gaber Adbulsallam (Mohamed Naceur Almanai, 46), Assim Madibo, Issa Laye - Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag (Sultan Al-Brake, 40), Akram Afif (Al-Hashmi Al-Hussain, 59). DT: Julen Lopetegui.
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