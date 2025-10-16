Campus Party Antel regresa a Montevideo

El 24 y 25 de octubre se realizará por segunda vez en Montevideo el Campus Party Antel, evento que reúne en un solo lugar innovación, tecnología, gaming y negocios.

La actividad, que se desarrollará en el Centro de Eventos del Parque Tecnológico del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu), incluirá charlas sobre temas de actualidad, workshops de programación, creación de contenidos, robótica y una jornada especial de gaming.

El lanzamiento de esta nueva edición tuvo lugar el 15 de octubre en el nivel 26 de la Torre de las Telecomunicaciones.

El presidente de Antel, Alejandro Paz, dio la bienvenida y remarcó que la empresa participará en aquellas propuestas que conjuguen “innovación, tecnología y juventud”, como es este caso.

Aprender y compartir

La directora ejecutiva de Campus Party para el Cono Sur, Lucrecia Gratas, destacó el ecosistema tecnológico innovador del Uruguay y la recepción que ha tenido la iniciativa en el país, en particular por parte de Antel.

El lema de esta propuesta es “Inspirá, aprendé y emprendé”, que significa inspirarse en una charla, aprender en un workshop y emprender.

Informó que este año el objetivo es construir una comunidad diversa, compuesta por profesionales, estudiantes y startups, para compartir conocimientos y desarrollar herramientas.

Achicar la brecha digital

El director regional de Campus Party, Ever Miguez, agradeció a Antel por ser el socio en esta actividad que busca disminuir la brecha digital en los países de Latinoamérica y destacó el rol de la empresa “para conectar a cada rincón del país”.

Aseguró que la idea es “juntarnos en un mismo espacio para acercar las temáticas que hoy en día están en boga y que esa brecha se achique cada vez más”, mediante una cuidadosa selección de contenidos, oradores y actividades.

Comentó que la jornada del sábado estará dedicada al gaming que, más allá de ser una actividad lúdica, es una importante industria del entretenimiento, “que necesita una empresa como Antel que la acompañe”.

Hackaton, gaming y cosplay

Dentro de las actividades, se destaca un Hackaton con el desafío de crear videojuegos 2D, que busca, que quien no sepa programar, pueda llegar a un prototipo funcional asistido por IA.

En tanto, el sábado 24 será un día exclusivo para los aficionados al gaming con la Gaming Party y una competencia Cosplay.

Más información: https://uruguay.campus-party.org/

